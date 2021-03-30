Турецкий аэропорт Пярвин Нуралиевой – почему творческая группа посетила психиатрическую лечебницу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Турции издана книга азербайджанского писателя-драматурга Пярвин Нуралиевой "Hava limanı" ("Аэропорт") на турецком языке, сообщила Trend Life автор.

В книгу, изданную при содействии Союза литераторов Турции и издательского дома Turay, вошли рассказы “Xalis xilas”, “Dəniz aptek”, “Ala qarğa”, “Yollar yorğunu”, “Serpantin”, “Hava limanı”, “Xəyanət”, “Kəfən pulu”, “Piqmalion”, “Avara bağı”, “Çarəsiz yalan” и монопьеса “Mən öləndə ağlama”.

Автор перевода - известный турецкий писатель и переводчик Имдат Авшар.

Это пятая книга Пярвин Нуралиевой, вышедшая в Турции. Ранее были изданы “Anar dünyası” ("Мир Анара"), “Balerin” ("Балерина"), “Sevdim səni” ("Я полюбила тебя") и “Qadın” ("Женщина").

Напомним, что моноспектакль по пьесе “Mən öləndə ağlama” ("После моей смерти не плачь") был удостоен наград международных театральных фестивалей в Турции и Кыргызстане (2019 и 2020 годы). Он был впервые поставлен молодым режиссером Айлой Бахрамгызы на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Образы Лейлы воплотила Сабина Мамедова.

"Каждый образ и характер должен говорить на своем языке, и в спектакле "Mən öləndə ağlama" героиня, психически больная девушка, не может изъясняться высокопарным литературным слогом. Когда мы готовили эту постановку, вся наша творческая группа посетила психиатрическую лечебницу, чтобы понаблюдать за душевнобольными, за тем, как они ведут себя, разговаривают. Вообще, главная цель драматурга, пишущего пьесы, состоит в том, чтобы каждый персонаж говорил на своем языке, соответствующем его социальному положению, образованию. Речь человека, который прошел через тяжелейшие душевные катаклизмы и потерял психическое здоровье, не может быть культурной. Мы не должны забывать, что лексикон героини обусловлен ее болезнью. Спектакль - камерный, и его жанр предполагает ограниченное количество зрителей", – отметила автор произведения.

Пярвин Нуралиева – доктор философии по филологии, лауреат национальных и международных премий, преподаватель литературы на факультете филологии Азербайджанского педагогического университета, руководитель пресс-службы Азербайджанского государственного театра юного зрителя. На телеканале Mədəniyyət TV вела авторскую программу "Könül bağçası" с участием представителей науки и искусства.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)