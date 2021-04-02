Sənsiz – Союз театральных деятелей Азербайджана объявил конкурс

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры и Союз театральных деятелей Азербайджана проводят конкурс чтецов Sənsiz ("Без тебя"), сообщили Trend Life в пресс-службе союза.

Конкурс организован по случаю Года Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

Его задачи – активизировать процессы на культурном пространстве страны, повысить интерес общественности к декламаторскому искусству, и создать условия для новых творческих поисков.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 15 апреля 2021 года представить в Союз театральных деятелей диски с записью исполнения одного из произведений Низами Гянджеви. Хронометраж – не более 10 минут. Организаторы не ставят возрастных ограничений для участников конкурса. Представленные записи будут оцениваться членами жюри. По итогам конкурса будут определены обладатели трех призовых мест.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)