Актеры Шушинского театра награждены Союзом театральных деятелей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Члены коллектива Шушинского государственного музыкального театра – заслуженные артисты Назир Рустамов, Теймур Мамедов, актрисы Бахар Гамзаева, Пюстяханым Зейналова, главный художник Валех Мамедов удостоены почетных грамот Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА), сообщили Trend Life в организации.

Вручая почетные грамоты актерам, председатель СТДА, народный артист Азер Паша Нематов рассказал об истории Шушинского государственного музыкального театра и его значении для национальной культуры. Говоря о творчестве членов коллектива театра, Азер Паша Нематов подчеркнул их вклад в развитие театрального искусства страны.

В своих выступлениях директор Шушинского государственного музыкального театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов и награждённые деятели искусства выразили признательность Союзу театральных деятелей Азербайджана за высокую оценку их работы

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)