Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Расим Джафар играет одну из главных ролей в художественном фильме «Mərmərə», который снимается немецкой компанией Zeitgeist Filmproduktion, сообщает Trend Life.

Фильм повествует о гражданке Германии с турецкими корнями по имени Зейнаб, которая становится жертвой жестокого обмана со стороны мужа. Она решает временно вернуться в Турцию к своим родителям, чтобы прийти в себя и получить поддержку. Однако Зейнаб попадает в патриархальную среду, что вместо решения ее проблем фактически приводит к разрыву отношений с родителями. Режиссер картины – Энгин Кондаг.

Расим Джафар воплотил образ отца Зейнаб – Гасана. Зейнаб сыграла молодая актриса Мерва Аксой (Турция), а супругу Гасана, мать Зейнаб – Фунда Розилдад (Германия). В этом фильме играет еще одна азербайджанская актриса – Роза Ибадова, которая в свое время выступала на сцене ТЮЗа и на протяжении последних лет живет в Турции. Съемки картины проходят в Германии (Берлин) и Турции (Анталья).

«Съемки проходят на высоком уровне. Я играю жесткого по характеру главу семейства Гасана, который вступает в противостояние со своей дочерью. Фактически, это трагедия одной семьи, которая попадает под жернова взаимоотношений патриархальных обычаев и современных западных устоев», – отметил Расим Джафар.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)