Последняя роль Рамиза Азизбейли - тяжелобольной актер участвовал в съемках под наблюдением врачей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В марте 2019 года тяжелобольной актер и режиссер, народный артист Рамиз Азизбейли после долгого перерыва снялся в комедийном фильме режиссера Рамиля Адильоглу “Sən anlat Hacıqabul”, который стал последним для него, сообщает Trend Life.

Рамиз Азизбейли, который сыграл в этом фильме полицейского, участвовал в съемках под наблюдением врачей. На протяжении последних десяти лет артист тяжело болел – перенес паралич, у него были высокое давление, сахарный диабет, гангрена (ампутировали часть ноги). Но он нашел в себе силы и принял участие в съемках. Всегда позитивный человек, несмотря на состояние здоровья (перенес около десяти операций в Азербайджане и Турции), Рамиз Азизбейли вновь делился на съёмочной площадке своим опытом с молодыми коллегами.

“Рамиз Азизбейли - очень сильный человек и большой профессионал. Его участие в съемках картины было крайне интересным и назидательным для творческой группы. Он нам очень помог своими наставлениями, показал высокий уровень мастерства на съемочной площадке. Мы очень рады, что после долгого перерыва Рамиз Азизбейли нашел в себе силы и снялся в фильме. Его все любят, и ждут от него новых ролей. Такие люди - гордость нашей национальной культуры и искусства!" – сказал тогда режиссер Рамиль Адильоглу.

Кстати, этот фильм впервые в национальном кинематографе был снят в жанре Found footage (Найденная плёнка). Это жанр кинематографа, в основном фильмы ужасов, где весь фильм или существенная его часть представляются зрителю как материалы с найденных записей на кино- или видеокамеры, часто оставшиеся после пропавших или умерших героев фильма.

Болезни очень мучали Рамиза Азизбейли, вдобавок прибавился еще и коронавирус, окончательно подкосивший его здоровье. Более двух недель назад артист вновь был госпитализирован. Уже находясь в больнице, перенес инфаркт, вновь боролся, но силы оставили его… 9 июня Рамиз Азизбейли ушел в вечность, оставив после себя яркое творчество и добрые воспоминания. Allah rəhmət eləsin

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. Выпускник культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств (ныне – Государственный университет культуры и искусств). На протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм "Pirverdinin xoruzu"). Его самой яркой режиссерской работой является художественный фильм "Bəxt üzüyü" (Обручальное кольцо, 1991) – один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Фильм был удостоен международных призов в странах Азии и Латинской Америки. Еще один яркий фильм – "Yalan" (Ложь), посвященный первой Карабахской войне. Рамиз Азизбейли являлся профессором, завкафедрой режиссуры эстрадного искусства и руководителем музыкального театра Государственного университета культуры и искусств. Кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.

(Автор: Вугар Иманов)