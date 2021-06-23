Липкая паутина наркомании… - Лала Умуд предупреждает (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку увидела свет новая книга азербайджанской писательницы Лалы Умуд "Интуиция". Как рассказала Trend Life писательница, в книгу вошли девять рассказов.

"Как всегда, они о любви, о дружбе, об Азербайджане. О наших интересных обычаях и добросердечных людях. Но есть один достаточно тяжелый рассказ-исповедь. Это мемуары человека, попавшего в липкую паутину наркомании и не сумевшего до конца избавиться от пагубной привычки. Это рассказ - предупреждение. Мне передали записи с условием, что я донесу их до читателя. Может быть, этот рассказ "Как я нашел дорогу в ад" кого-то оградит, убережет от страшного...", - сказала Лала Умуд.

Говоря об интуиции, писательница подчеркивает, что у нее она развита и порой помогает в жизни.

"Настоящий писатель, как древний пророк: он видит четче, чем обычные люди". Эти слова моего любимого Чехова хорошо раскрывают мистику писательского мастерства. Да, и у меня развита интуиция, она помогает мне в жизни, хотя главной героине моего рассказа только мешала (улыбается). Кстати, многие мои истории - это вымысел, но он искусно переплетается с какими-то событиями, действительно произошедшими в моей жизни или в жизни знакомых, родных", - говорит писательница.

Книга "Интуиция" иллюстрирована работами известного художника, обладательницы престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбековой.

"С Нигяр Нариманбековой мы познакомились не так давно, и сразу возник творческий союз. Мы оказались родственными душами. У нас одинаковое восприятие жизни, трепетное отношение к людям. Когда я впервые увидела ее картины, мне показалось, что мои персонажи смотрят с полотен художницы.

Иллюстрации к рассказам мы подбирали вместе. Это произведения, которые были представлены на недавней выставке Нигяр Нариманбековой в Баку", - сказала Лала Умуд.

Кстати, она и сама пишет картины, является членом Союза художников Азербайджана. Первые две книги Лалы Умуд были проиллюстрированы ее работами, а вот к третьей ей захотелось подобрать что-то необычное.

Она планирует организовать презентацию книги "Интуиция", пообщаться с читателями, провести автограф-сессию, ну и, конечно, писать о том, что диктует сердце, о чем болит душа.

"Ведь, как сказал великий Низами, слово, идущее от сердца, проникает в сердце", - говорит Лала Умуд.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)