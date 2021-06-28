Вперед, азербайджанский солдат! (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Главного Управления культуры города Баку композиция заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джаваншира Гулиева "Marş irəli" ("Əsgər marşı"/"Солдатский марш") представлена в новой аранжировке. Об этом сообщили Trend Life в Управлении.
Реализация этого проекта приурочена ко Дню Вооруженных сил Азербайджана, который отмечается в стране 26 июня. Автором новой аранжировки является Аваз Мурадов.
Композиция звучит в исполнении Азербайджанской государственной хоровой капеллы.
"Marş irəli" был написан Джаванширом Гулиевым в 1992 году.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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