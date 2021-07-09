Ряд деятелей культуры принят в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend Life/ - Прошло очередное заседание Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, сообщил Trend Life руководитель пресс-службы Али Велиев.

На заседании были обсуждены текущие вопросы, вынесены соответствующие решения, в том числе в связи с принятием новых членов в СКАР, определены дальнейшие планы, в частности, по проведению Дня национального кино, присуждению почетных званий, итогам конкурса сценариев “Qarabağ Azərbaycandır!” (Карабах – это Азербайджан!).

Решением Совета правления СКАР в ряды организации были приняты: заслуженный деятель искусств, профессор Ильхам Рахимли, заслуженный деятель искусств, сценарист Фируз Мустафа, заслуженный артист Откем Искендеров, продюсер, режиссер и сценарист Вахид Мустафаев.

(Автор: Вугар Иманов)