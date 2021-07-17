Цветок харыбюльбюль и Славянский базар. Представитель Азербайджана будет закрывать конкурсные дни фестиваля (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня вечером в рамках XXX Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" пройдет первый день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск–2021". Это центральное событие юбилейного фестиваля в Витебске.

В конкурсе принимают участие представители 14 стран - Тофиг Гаджиев (Азербайджан), Даниил Мышковец (Беларусь), Мирза Селимович (Босния и Герцеговина), Настя Киль (Германия), Рухия (Казахстан). Улисес Карл (Куба), Абай Сериков (Кыргызстан), Юлия Майер (Латвия), Габриела (Литва), Эмиль Кадыров (Россия), Ирина Арсениевич (Сербия), Иванна (Словакия), Рената Штифель (Украина), Ванна (Эквадор). В конкурсе принимают участие молодые певцы, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов. Лучшие станут обладателями Гран-при и "Золотой Лиры". В состав жюри входят - Анатолий Ярмоленко (Беларусь, председатель), Микеле Пома (Италия), Димаш Кудайберген (Казахстан), Константин Москович (Молдова), Сергей Пенкин (Россия), Таисия Повалий (Украина) и Патрик Жан Батист (Бельгия).

Накануне в усадьбе Ильи Репина "Здравнево" прошла жеребьевка - представитель Азербайджана, певец и актер Тофиг Гаджиев выступит под 14–м номером, т.е. будет закрывать оба конкурсных дня. Сегодня вечером молодые артисты на сцене Летнего амфитеатра исполнят свои версии мировых хитов, а славянские шлягеры прозвучат на закрытии фестиваля в воскресенье. Тофиг Гаджиев исполнит композицию американской группы King of Leon "Sex on Fire" и песню Николая Носкова "Снег" в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, сообщил Trend Life певец из Витебска.

"Конкурсантам было дано задание нарисовать цветок, символизирующего свою страну. Я нарисовал цветок харыбюльбюль. Для меня большая честь представлять страну на конкурсе и надеюсь на успех. Фестиваль организован на самом высоком уровне, конкурсантам и гостям созданы все условия. Это замечательный фестиваль музыки, мира и дружбы! Все мы здесь как одна семья!", - сказал Trend Life Тофиг Гаджиев.

Цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Тофиг Гаджиев родился 12 декабря в 1991 году в Баку. Выпускник факультета режиссёра драматического театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 2013 года - актер Шушинского государственного музыкального драматического театра. Дважды принимал участие в нацотборах "Евровидения", является обладателем призов "Лучший мужской голос" и "Самый харизматичный актер" международного конкурса Discovery-2015 (Болгария), участник вокального телепроекта The Voice of Azerbaijan (Голос Азербайджана), автор гимна волонтёров гонки "Формула-1" в Баку, Звездный посол Европейского молодежного олимпийского фестиваля в Баку 2019 года. Снимался в фильмах и сериалах. Ведущий развлекательной телепередачи "Нас трое" телеканала MTV Azərbaycan.

"Славянский базар" проходит с 14 по 19 июля с участием представителей более 30 государств. В рамках фестиваля представлено - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лёд", торжественное открытие, концертные программы "Союзное государство приглашает…", "Золотой хит", "Ритмы лета" и "Шансон ТВ – все звёзды", Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск–2021", Международный детский конкурс "Витебск–2021", гала-концерт и торжественное закрытие, а также различные праздничные шествия и парады, спортивные мероприятия и выставки-ярмарки.

Интересно, что Россию представляет наш соотечественник, известный исполнитель Эмиль Кадыров. Певец родился в Баку, закончил музыкальную школу № 2 им. Рашида Бейбутова по классу классической гитары. Первый сольный концерт состоялся в 15 лет в Государственном театре им. Рашида Бейбутова. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник различных фестивалей, в том числе "ЖАРА" в Баку. Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).

(Автор: Вугар Иманов)