Азербайджанец раскроет тайну серийного маньяка в России

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, кинорежиссер Анар Аббасов снимает в Твери (Россия) криминальную драму "Зверобой", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Продюсерами кинопроекта выступили Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров.

Сюжет фильма: московский следователь Олег Хлебников при задержании убивает серийного маньяка, который оказывается значимой медийной фигурой. Его влияние настолько сильно, что обнародовать эту информацию многим невыгодно. Чтобы замять скандал, смерть маньяка объясняют несчастным случаем, а следователя высылают в провинциальный моногород. Именно там Хлебников сталкивается не только с более сложным расследованием, но и с выбором....

Отметим, что Анар Аббасов является режиссером киноленты "Битва", которая удостоена ряда кинонаград различных фестивалей.

(Автор: Джани Бабаева )