"Любимовка" для азербайджанца, или История про брак по любви с богатой невестой в России

Культура 28 июля 2021 19:57 (UTC+04:00)
"Любимовка" для азербайджанца, или История про брак по любви с богатой невестой в России

БАКУ /Trend Life/ - Пьеса азербайджанского писателя и драматурга Исмаила Имана "После Бали" включена в шорт-лист российского фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2021", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Пьесы, прошедшие отбор, будут представлены в начале сентября в форме режиссёрских читок в Москве. После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

Произведение "После Бали" повествует об истории молодого и перспективного азербайджанского дипломата, который готовится к свадьбе. Брак по любви, но невеста, в отличие от жениха, из богатой семьи.

"Любимовка" - независимый фестиваль современной драматургии. Он был основан в 1990 году российскими драматургами и критиками. Цель фестиваля – знакомство публики с новыми пьесами, а молодых авторов – с миром театра. Ежегодно драматурги со всего мира отправляют на конкурс "Любимовки" пьесы, написанные на русском языке, из которых формируется программа фестиваля. Основная программа фестиваля представляет собой режиссерские читки. "Любимовка" была создана как лаборатория, позволявшая дебютанту не только публично представить свой текст, но и услышать мнения и советы профессионалов.

Исмаил Иман - драматург, прозаик, сценарист. Автор театральных проектов в Азербайджане. Член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары" (шорт-лист конкурса "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" 2018, 3-е место в Международном конкурсе драматургии "Баденвайлер 2018") и "Big in Japan" (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка 2020", шорт-лист IV Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие — XXI век" - 2020). Театровед и театральный критик Павел Руднев включил "Big in Japan" в список лучших пьес сезона 2019/2020.

(Автор: Джани Бабаева)

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&quot;Любимовка&quot; для азербайджанца, или История про брак по любви с богатой невестой в России
"Любимовка" для азербайджанца, или История про брак по любви с богатой невестой в России
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