Эльчин Мусаоглу возглавил жюри Казанского международного кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу назначен председателем жюри XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября. Фильмы будут оценивать деятели кино из 10 стран мира.

"Председателем жюри 17-го кинофорума назначен азербайджанский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу. Он наиболее известен своим фильмом "40-я дверь", титулованным на кинофестивалях в Америке, Азербайджане, Германии, Черногории и Казахстане. А также кинолентой "Набат" – номинантом Венецианского кинофестиваля и "Оскара" - в категории "Лучший иностранный фильм", - говорится в сообщении.

Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. В его программу отбираются работы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума – "Через диалог культур – к культуре диалога".

Отметим, что Эльчин Мусаоглу является режиссером более 50 документальных фильмов, среди которых "Песчинка", "Азад Мирзаджанзаде", "Фотограф", "Маэстро", "Я начинаю свою книгу" и другие.

Сейчас режиссер работает над полнометражным художественным фильмом "Məryəm'' ("Марьям").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)