"Золотые карманные часы" азербайджанского писателя появились в Турции

БАКУ /Trend Life/ - Роман известного азербайджанского писателя, лауреата международных конкурсов Вариса Йолчуева "Qızıl cib saatı" ("Золотые карманные часы") издан в Турции, сообщает Trend Life.

Произведение вышло в свет в издательстве TADEV. Роман основан на материалах из архивов Великобритании, Турции и Азербайджана.

Он издан при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности, переведен на турецкий язык Имдатом Авшаром.

Роман планируется издать в других странах. Что касается Азербайджана, то с отдельными его частями читатели могли ознакомиться в газете "Ədəbiyyat qəzeti" и журнале "Azərbaycan". Полностью роман будет доступен этой осенью.

Варис Йолчуев - выпускник филологического факультета Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей и Интернационального союза писателей, сопредседатель Литературного совета ассамблеи народов Евразии.

Является автором 19 книг, изданных в Азербайджане, России, Турции, Узбекистане, США и Канаде. Лауреат литературной премии Азербайджана "Золотое слово", премии Евразийского писательского объединения, Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт в Сочи, Московской международной литературной премии, обладатель медали Адама Мицкевича (учреждена ЮНЕСКО), лауреат Международной Лондонской литературной премии 2015-2109 годов, European Market Research Center, Editorial Ofice, Promotion of Creative Writing in the USA, Antoine de Saint-Exupery, Dan ulduzu.

Был признан "Писателем года" в России, Франции, Турции, Великобритании. Его произведения входят в литературные фонды библиотек Великобритании, Германии, России, Турции, Израиля. По произведениям "Верю в тебя" и "Горсть земли" сняты художественные сериалы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)