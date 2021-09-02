Ловушка разума Рагима Джафарова в Москве

БАКУ /Trend Life/ - 13 сентября в одном из арт-пространств Москвы состоится презентация романа российского писателя азербайджанского происхождения Рагима Джафарова "Картина Сархана", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов мероприятия.

В ходе презентации будет продемонстрирован буктлейлер к книге, участники получат возможность пообщаться с автором романа.

Отметим, что книга Рагима Джафарова, обладателя приза читательских симпатий премии "НОС", чем-то напоминает сеанс у психолога. Только в роли психолога и любопытного детектива выступает сам читатель.

Новый роман Рагима Джафарова "Картина Сархана" - о промежуточном состоянии между одной жизнью и следующей, о духовном кризисе, который необходим, чтобы переродиться и вернуться к жизни.

Сюжет романа - картина была куплена за баснословные деньги еще до того, как художник закончил работу над ней. Эксцентричный владелец заявил, что никогда не покажет ее миру. Он пригласил на показ картины лишь семь человек, и это навсегда изменило их судьбу. Среди приглашенных оказалась и Лиза, в отличие от остальных, не связанная с миром искусства. Она ищет ответы, но лишь попадает в ловушки собственного разума. Если ответы и существуют, то Лизе придется искать их внутри себя.

(Автор: Джани Бабаева)