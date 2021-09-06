Самое трудное – это определение истины… - Эльчин Мусаоглу о председательстве в жюри международного фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу в этом году является председателем жюри XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, стартовавшего в столице Татарстана, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.

Эльчин Мусаоглу принял участие в пресс-конференции, посвященной фестивалю, где отметил, что самым сложным в оценке фильмов-претендентов на награды XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино будет определение истины без ущемления прав творческих людей.

"Самое трудное – это определение истины, определение тех, кто достоин приза. Важно не ущемлять права творческих людей. Важна честность", - подчеркнул он, говоря об основных критериях отбора.

Он отметил, что после совещания эксперты разделились на подгруппы: они будут отсматривать художественные и документальные фильмы.

Эльчин Мусаоглу напомнил, что представлял свою картину в конкурсной программе Казанского кинофестиваля в 2009 году. Месяц назад он завершил работу над новым художественным фильмом.

"Я верю в то, что когда мы смотрим фильмы, мы меняемся, становимся немного другими", - добавил он.

Отметим, что в текущем году фильм азербайджанского режиссера Эльвина Адыгезала "Билесувар" представлен в категории фестиваля "Игровые полнометражные фильмы", а кинолента Даниэля Гулиева "Бастард" – в категории "Игровые короткометражные фильмы".

Фильм Руфата Гасанова "Daxildəki ada" (Внутренний остров) включен во внеконкурсную программу XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Тюркский мир".

Наряду с этим, в шорт-лист международного питчинга вошли кинопроекты "Марзия" режиссера Надира Мачанова и "Ковер" Шамиля Алиева.

Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. В его программу отбираются работы, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума – "Через диалог культур – к культуре диалога".

XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 10 сентября 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)