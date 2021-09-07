В Азербайджане объявлен прием заявок на выдвижение фильмов на кинопремию "Оскар"
БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) прошло заседание комиссии по приему заявок на выдвижение отечественных фильмов на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке 2020-2021 годов", сообщил Trend Life глава пресс-службы союза Али Велиев.
Председатель союза, лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка, профессор Шафига Мамедова на мероприятии огласила обновленный состав комиссии и призвала продюсеров представить свои работы на DVD в СКАР до 20 сентября.
Кинопремия "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" присуждается ежегодно.
(Автор: Вугар Иманов)
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