Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля

Культура 12 сентября 2021 11:19 (UTC+04:00)
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.

Фильм режиссера Даниэля Гулиева "Бастард" был представлен в номинации "Игровые короткометражные фильмы". Картина повествует о мальчике, который из-за своей матери постоянно подвергается издевательствам. Чтобы защитить себя и мать, он решает поступить в военную академию, где придется сдавать тяжелые экзамены на моральную и физическую выносливость.

В ролях: Тогрул Ахмедов, Гюляр Бабаева, Зульфия Гурбанова, Роман Гусейнов, Байрам Мурадлы и другие.

XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел в столице Татарстана. Он проходит с 2005 года, в программу фестиваля отбираются работы, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума – "Через диалог культур – к культуре диалога".

Председателем жюри фестиваля в текущем году был заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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