Болезненный и неизбежный прыжок во взрослую жизнь азербайджанского писателя в России

БАКУ /Trend Life/ - Пьеса азербайджанского писателя Исмаила Имана "Big in Japan" ("Большой в Японии") вошла в шорт-лист II Международного конкурса-лаборатории современной драматургии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

В январе 2021 года Северный драматический театр в Омской области (Россия) объявил об открытии II Международного конкурса-лаборатории современной драматургии, пригласив к участию начинающих и опытных драматургов, пишущих пьесы о подростках и для подростков.

На конкурс принимались пьесы, инсценировки и переводы. Организаторам поступило более 100 пьес, из них был сформировал окончательный шорт-лист пьес, допущенных до финала. На следующем этапе режиссёры, давшие согласие на участие в лаборатории, которая пройдет с 8-го по 10 октября, выберут пьесы, по которым и представят эскизы.

В рамках лаборатории будут показаны не только эскизы, но и пройдут читки пьес, не вошедших в эскизные показы. Пьеса-победитель будет объявлена по итогам лаборатории.

"Big in Japan" – пьеса о болезненном и неизбежном прыжке во взрослую жизнь, в которой много вопросов, но мало ответов, туда, где мир сужается до размеров старенькой плоской крыши... Шуршит микрофон, записывающий очередной подкаст…

Исмаил Иман – драматург, прозаик, сценарист, автор театральных проектов в Азербайджане, член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары" (шорт-лист конкурса "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" 2018, 3-е место в Международном конкурсе драматургии "Баденвайлер 2018") и "Big in Japan" (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка 2020", шорт-лист IV Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие – XXI век" 2020).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)