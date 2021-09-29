Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО)

Культура 29 сентября 2021 09:30 (UTC+04:00)
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Доме Русской книги состоялась встреча с нашим соотечественником, известным российским писателем и поэтом, членом Союза писателей России и Русского географического общества Эльдаром Ахадовым, сообщает Trend Life.

Эльдар Ахадов - автор прозы и поэзии, обладатель литературных премий и медалей. Он активно занимается творческой и общественной деятельностью. Его книги охватывают ряд сфер – это и "Азбука" для совсем юных читателей, и издания, посвященные исследовательской работе о жизни известных личностей и событиях истории, например, о дуэли Александра Пушкина, а также рассказы и стихи, основанные на личном опыте и переживаниях.

Литератор с 1986 года живёт в Красноярске, однако все эти годы поддерживает с Азербайджаном непрерывную связь.

"Среднюю школу я окончил в Баку, потом пытался поступит в Университет на исторический факультет, но не прошел по баллам. В дальнейшем поступил на заочное отделение Азербайджанского индустриального института (АзИИ, ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и одновременно работал в Проектном институте. Затем поступил в Ленинградский горный институт (ныне - Санкт-Петербургский горный университет) и долгие годы работал по специальности.

Родину стараюсь посещать каждый год, но в связи с пандемией в прошлом году прилететь в родной Баку мне не удалось. В Азербайджане живут моя мама, сестра, племянница и много других родственников", - сказал Trend Life Ахадов.

Эльдар Ахадов называет литературу делом всей своей жизни, подчеркивая, что большинство его произведений основано на личном опыте. А в связи с тем, что жизнь у писателя с юности богата на самые разнообразные события, то и его работы получаются яркими и захватывающими.

"Начал сочинять с семи с половиной лет - это было в далеком 1968 году. Потом, в период учебы в девятом классе, мой перевод сонета Уильяма Шекспира напечатали в газете Бакинского государственного университета, я тогда очень гордился этим фактом.

В большинстве своем мои произведения основаны на личном опыте. Если описывать мою жизнь, то можно сказать, что в юности меня чуть не расстреляли. Мальчишка 10-12 лет из соседнего дома взял отцовское ружье, и решил попугать воробьев – пострелять в них с балкона. А я как раз в тот момент сидел на балконе противоположного здания, по воле случая я нагнул голову и пуля пролетела мимо… А ведь все могло закончиться совсем не радужно…" - сказал писатель.

К сожалению, книги Эльдара Ахадова в Азербайджане пока не продаются, однако их можно заказать в российских интернет-магазинах.

"Я не занимаюсь продажей и продвижением своих книг. Признаюсь, считаю, что этим должны заниматься другие люди, например, маркетологи. Писатель и продавец – это две разные профессии. Если ты хороший писатель, то это не означает, что сможешь продавать книги", - заключил Ахадов.

Встреча бакинских читателей с Эльдаром Ахадовым прошла в теплой, дружеской атмосфере. Писатель зачитал отрывки из своих произведений, рассказывая их предысторию, ответил на вопросы читателей.

На мероприятии присутствовали представители посольства России в Азербайджане, Русской общины в Азербайджане, поклонники творческого таланта писателя.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Image
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный российский писатель в Баку: о дуэли Пушкина и пуле, пролетевшей мимо (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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