Азербайджанские следователи убойного отдела ищут таинственного серийного убийцу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане сняли художественный сериал "Сезон Скорпиона" (Əqrəb Mövsümü) по мотивам детективного романа Джейхуна Хидайетли "Скорпион" (Əqrəb), сообщил Trend Life исполнитель одной из главных ролей в сериале, актер и телеведущий Азер Айдемир, который впервые дебютировал в качестве сценариста кинопроекта.

Сериал повествует о таинственном серийном убийце, который держит в страхе и напряжении весь город. Все попытки найти его не приносят результата, и тогда это дело поручают опытным следователям убойного отдела Генпрокуратуры - Рауфу Эйвазову (Азер Айдемир) и Кянану Оруджову (Хикмят Рагимов). Каждое убийство несет в себе послание, все больше запутывая расследование...

Сериал снят Эмилем Гулиевым, известным по трилогии "Занавес" (Pərdə) и другим картинам.

В главных ролях: Хикмят Рагимов, Азер Айдемир, Аббас Гахраманов, Эльшан Рустамов, Гюшвар Шариф, Ровшан Маммедли, Фарида Шахбазова, Илаха Гасанова, Манаф Дадашов, Зульфия Гурбанова, Самими Фархад, Шахана Рзаева, Натиг Мухтаров, Али Ализаде, Фуад Османов, Эльданиз Расулов, Насими Мирзоев и другие.

Режиссер-постановщик – Эмиль Гулиев, автор сценария - Азер Айдемир, продюсер – Ялчын Вердиев, оператор-постановщик – Мухаммед Османов (Mosmanue), художник-постановщик – Айсель Амирова, режиссеры – Кянан Надирли, Ниджат Мухтаров, художник по костюмам – Ольга Шабанова, звукорежиссер – MORII.

Ожидается, что сериал из 12 эпизодов производства Общественного телевидения (İTV) будет показан в конце 2021-го или в начале 2022 года.

(Автор: Вугар Иманов)