В Баку будет представлена грандиозная оратория "Карабах шикестеси" в честь Великой Победы

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 6 ноября в 19.00, будет представлена оратория "Карабах шикестеси" в музыкально-хореографической постановке, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Проект, посвященный Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, реализуется Дворцом Гейдара Алиева, Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры. "Карабах шикестеси", созданная на музыку видного композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова и слова поэта-публициста Теймура Эльчина, отражает борьбу и героизм азербайджанского народа за освобождение своей земли от армянских агрессоров.

Руководитель проекта и дирижер – народный артист Ялчин Адигезалов, автор сценария – Аждар Улдуз, хореограф-постановщик – народная артистка Камилла Гусейнова, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева, хормейстер-постановщик – народная артистка Гюльбаджи Иманова, художник-постановщик – Фарид Наджафов.

В проекте принимают участие народный артист Нуреддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов и Алиага Садиев, исполнители Камиля Набиева и Миралам Мираламов, Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла Азербайджанской государственной академической филармонии, труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)