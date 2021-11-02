Ее странная судьба… - фильм о народной артистке Амалии Панаховой на большом экране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life - Любимая актриса миллионов, яркая, неповторимая, невероятно талантливая... Все это о народной артистке Азербайджана, лауреате Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалере орденов "Шохрат" и "Шараф", профессоре, докторе искусствоведческих наук, актрисе Амалии Панаховой (1945 – 2018). За более чем 50-летнюю творческую деятельность в театре и кино она создала множество ярких образов.

Узнать интересные факты о творчестве народной артистки, воскресить в памяти ее самые яркие роли, вновь увидеть на экране прекрасную Амалию Панахову помогает художественно-документальный фильм "Onun qəribə taleyi" ("Ее странная судьба").

Показ кинокартины на большом экране состоялся в Киноцентре "Низами", сообщает Trend Life. Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, коллеги народной артистки и представители творческой молодежи, для которых жизнь и творчество Амалии Панаховой всегда будет примером для подражания.

Перед началом фильма известные артисты, деятели культуры, актеры, созданного Амалией Панаховой Бакинского муниципального театра, делились с представителями СМИ воспоминаниями о народной артистке. Кто-то рассказывал, как выступал с ней на одной сцене, другие считали своим долгом упомянуть о прекрасных человеческих качествах актрисы, третьи с теплотой в сердце перечислили галерею ярких образов, созданных Амалией Панаховой. Однако все они сходились в одном - Амалия Панахова была выдающейся актрисой, она внесла значимый вклад в развитие национального театрального искусства, память о ней будет всегда жить в сердцах коллег, учеников, многочисленных поклонников и преданных друзей.

Перед показом на сцену была приглашена съемочная группа фильма, участники которой отметили, что для них огромной честью и невероятной ответственностью было работать над созданием фильма о народной артистке Азербайджана Амалии Панаховой.

Автор сценария кинофильма, тележурналист Видади Гасанов рассказал об интересных моментах съемочного процесса. Так, роль супруга Амалии Панаховой – народного артиста Юсифа Мухтарова на экране воплотил непрофессиональный актер. Исполнителя роли инженера Махмуда Алиева Видади Гасанов встретил случайно, но сразу понял, что это именно тот, кто необходим для роли.

А вот поиски актрисы на главную роль были долгими. По словам продюсера фильма Азиза Алиева, чтобы найти актрису, соответствующую образу Амалии Панаховой, был проведен большой кастинг, но найти подходящую актрису не удавалось. И тогда кто-то из съемочной группы вспомнил про актрису Азербайджанского государственного театра юного зрителя Айгюн Фатуллаеву. И проведя с ней пробы, авторы фильма поняли, что Айгюн именно та, кого они искали.

Фатуллаева отметила, что к своей работе в фильме она относилась очень серьезно: "Воплотить образ Амалии Панаховой было для меня огромной ответственностью".

Далее состоялся показ фильма, снятого Общественным телевидением Азербайджана (İTV). Кинокартина была принята зрительской аудиторией с большим интересом. После показа зрители дали высокую оценку работе съемочной группе. Публике показалось очень интересным сочетание в фильме архивной хроники, интервью видных деятелей, а также художественной части, созданной с помощью актерской игры.

Отметим, что Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт имени М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) по специальности "Актер кино и драмы". Воплощенные актрисой образы, среди которых Томрис, Хуршидбану Натаван, Мехсети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, входят в золотой фонд нашего искусства. Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя.

Амалия Панахова активно занималась и общественной деятельностью. В Милли Меджлисе она была председателем межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Большой вклад Амалия Панахова внесла в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Создав Бакинский муниципальный театр, она привлекла в него, наряду с актерами среднего и старшего поколения, и молодые таланты, создала все условия для развития их творческих способностей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)