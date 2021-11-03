Одна из самых любимых азербайджанских комедий. Многие фразы стали афоризмами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После полуторагодовалого перерыва в связи с пандемией Азербайджанский государственный академический музыкальный театр открыл 112 сезон одной из самых любимых комедий по произведению великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun” ("Не та, так эта", или "Мешади Ибад"), сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев пожелал творческому коллективу успехов в новом сезоне. В своем выступлении директор театра отметил, что даже в период жесткого карантина театр продолжал деятельность онлайн, реализовывал различные проекты. Было подчеркнуто, что приближается знаменательное событие – первая годовщина Победы в 44-дневной Отечественной войне, которая золотыми буквами вписана в славную летопись страны. Среди героических сыновей были и сотрудники театра, отмеченные боевыми медалями - артист балета Мурад Агаев и ставший шехидом Алиага Мамедов, который работал светооператором. Алигисмет Лалаев поделился теплыми воспоминаниями об Алиаге Мамедове, рассказал о его храбрости и решимости, выразил благодарность всем родителям за героических сыновей, была почтена память шехидов Карабахской войны.

"Не та, так эта" - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях была создана Узеиром Гаджибейли в 1910 году и считается национальной классикой. Произведение неоднократно с большим успехом ставилось на театральных сценах, был снят художественный фильм. В ней отражены социально-бытовые отношения в дореволюционном Азербайджане. Интересно, что в произведении психология различных типов людей была настолько мастерски показана, что комедия и сегодня сохраняет свою актуальность, является одной из самых любимых.

Мелодии отлично знакомы, а многие фразы употребляются как афоризмы. Особенно можно отметить фразы, употребляемые главным героем комедии Мешади Ибадом и связанные с ним, такие как "Məşədi İbad kimi qocalığında yorğalıq edir" (Как Мешади Ибаду старость вдарила в голову), "Heç hənanın yeridirmi?" (При чем тут хна?), "Nə Məşədi İbad kimi özündən çıxırsan?" (Что выходишь из себя как Мешади Ибад), "Məşədi İbadlıq eləmə" (Не веди себя как Мешади Ибад) и др.

Спектакль, поставленный народной артисткой Джаннет Селимовой в 1998 году, до сих пор с успехом представлен в репертуаре театра. Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный художник Исмаил Мамедов, балетмейстеры-постановщики – Закир и Лейла Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер – Фидан Бабаева, ассистенты режиссера – Эльмаддин Дадашов и Севиндж Мамедова.

В этот вечер под овации зрителей роли сыграли – заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Нахида Оруджова, Алекбер Алиев, Новруз Гартал, Азизага Азизов, Акбер Ализаде, Надир Хасиев, актеры – Эльхан Исмайлов, Алимамед Новрузов, Самед Хасиев, Айдан Гасанова, Гусейн Алили, Эльчин Иманов, Тельназ Гусейнова, Фарид Рзаев, Мурад Алиев, Джабраил Джабраилов, Али Керимов, Тарана Алиева, Рустам Рустамов, Рахиб и Нурай Мамедзаде и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)