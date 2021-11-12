Когда говорит и поет душа! Энергия чувств народа-победителя в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 8 ноября - День Победы в Отечественной войне - один из главных праздников нашей страны, самый трогательный, прекрасный и светлый, душевный, всеми любимый от гордости и счастья до скорби по погибшим шехидам. Произведения о Великой Победе в 44-дневной Карабахской Отечественной войне стали особой темой и состоянием души творческих личностей. Этой энергией чувств и хотелось поделиться в этот вечер поэтам, которые исполнены любви к героям, ковавшим Победу на фронте и в тылу, к отцам, матерям, братьям, сестрам, женам и детям, близким и родным, кто ждал своих солдат с поля битвы. К сожалению, около трех тысяч человек так и не вернулись, своей кровью освободив наши земли после почти 30-летней армянской оккупации, однако шехиды всегда будут жить среди нас в сердцах, душах и произведениях.

Поэтическо-музыкальный вечер "Мы победили, Мама!", посвященный годовщине Дня победы в 44-дневной Карабахской Отечественной войне, был организован поэтессой Ираной Гасымовой в книжном магазине LIBRAFF.

На мероприятии известные азербайджанские поэты прочитали патриотические стихи, написанные во время войны и в честь Победы, прозвучали композиции на военную тематику в честь подвигов героев, Победы страны и народа.

"День Победы – символ гордости, чести и достоинства народа. Благодарность тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Это символ решимости и воли единого и толерантного народа, всегда исповедующего принципы гуманизма, но стоящего на страже Отчизны", - отметила Ирана Гасымова, открывшая вечер своими стихами.

Были представлены душевные стихотворения и музыкальные произведения. Например, ветеран первой Карабахской войны Аладдин Ягубов сказал, что после начала 90-х годов перестал писать стихи и зарекся больше никогда этого не делать, пока наши земли не будут освобождены от армянских агрессоров. И ныне уже со счастливой душой, как представитель народа-победителя, он вновь стал заниматься творчеством. Еще одним интересным выступлением стала презентация произведения "Мой Карабах", написанного на музыку Нармины Агаси и слова Нигяр Гасанзаде и исполненного самой Нарминой вместе с вокалисткой Расимой Сеидджахан, ханенде Арзу Мамедовой и таристом Ягубом Джавадовым. Душевные музыкальные номера исполнили заслуженные артисты, оперный исполнитель Фируз Мамедов, пианистка Наргиз Алиева и скрипачка Юлия Моторина (скрипка). Свои стихи прочитали лауреат международных конкурсов, поэт Сахиб Мамедов, актриса Румия Агаева, поэты Джавид Османов, Ленай Сеидализаде, Лейла Гурбанова, Назим Мусабейли, Эльдар Джангирбеков. Выступления сопровождались овациями зрителей.

(Автор, фото и видео - Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)