Олег Амирбеков и Вафа Мамедова о любви и горечи разлуки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялся показ музыкально-поэтической постановки "Немного солнца в холодной воде", сообщает Trend Life. Название постановки несет отсылку к одноименному роману французской писательницы Франсуазы Саган.

Историю двух влюбленных от начала зарождения их отношений до горького расставания в стихах и музыкальных композициях рассказали актер Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Олег Амирбеков и вице-президент Бакинского Клуба авторской песни, лауреат конкурсов, поэтесса, композитор и исполнительница Вафа Мамедова.

Постановка началась не на сцене, как привыкла публика, а в покрытом мглой зрительном зале. Свет прожектора освещал только героев - Олег Амирбеков и Вафа Мамедова прочитали первое стихотворение – романтичное, нежное, о любви, которая только зарождается, и герои пока не знают, что им уготовила судьба…

Занавес поднялся… Сцену разделили два пространства – мужское и женское, а в середине, словно на экваторе, стоял чемодан. Казалось, простой чемодан с вещами, но он словно символ разлуки, вот если герой перенесет его на свою сторону, то все – любовь ушла безвозвратно и дверь захлопнется навсегда…

Поэтические признания прерывались хореографическими композициями в исполнении Ленай Сеидализаде и Али Ализаде. Они воплотили прообразы героев. Без слов - в жестах, мимике, пластике рук, движениях они передали чувства героев.

Стихи, которые зачитывали Амирбеков и Мамедова, напоминали перекличку сердец. ОНА говорила о том, как любила и любит, что готова ради него на все, что разлука стала для нее мучительным испытанием, ОН же, наоборот, вторил, как его душила ее любовь, что он по жизни одиночка, что дорожит своей свободой и разлука была неизбежной… И когда ОНА решила жить без мыслей о нем, не вспоминая прошлое, ОН вновь появился в ее судьбе…

Это внезапная встреча переломила ход событий, и если раньше в душе героини лили дожди и выла вьюга, то сейчас в ее сердце расцвела весна. Олицетворением этого стали и сценические наряды - сначала Вафа Мамедова была облачена в черный костюм, а под конец, с возвращением в ее жизнь любимого, она предстает в ярком платье.

Мамедова рассказывала о чувствах своей героини не только в стихах, но и в песнях, аккомпанируя себе на гитаре.

Отметим, что в начале и заключении постановки зрители слышат голос актрисы Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной.

Постановка прошла на одном дыхании, зрители переживали за героев и проживали вместе с ними этот период под названием "разлука". После показа публика наградила исполнителей бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)