В Баку прошел масштабный конкурс – фестиваль искусств "Надежда 2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся масштабный республиканский конкурс – фестиваль искусств "Надежда 2022", в котором приняли участие более 1400 участников в 32 номинациях, организованный Союзом молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

Номинации фестиваля - соло, дуэты, малые группы (до 8 человек), ансамбли (до 24 человек), большие ансамбли (25 и более участников), возрастные категории - малыши (до 7 лет), дети в 1-й возрастной категории (7-8 лет), во 2-й возрастной категории (9-10 лет), юниоры в 1-й возрастной категории (11 – 12 лет), во 2-й возрастной категории (13-15 лет) и взрослые (16 лет и старше).

Конкурсанты соревновались в дисциплинах - фортепиано, классический инструмент, народный инструмент (тар, кяманча, саз, канон, гармонь, балабан и др.), академический вокал, эстрадный вокал, ханенде, художественное чтение, актерское мастерство и др.

Самая упорная борьба разыгралась между солистами на фортепиано в возрастных категориях "дети" и "юниоры", а также между исполнителями на сазе и таре в народном отделении. Члены жюри совещались и спорили более получаса над определением победителей. В некоторых номинациях судьи имели право не выставлять призовые места, отмечая одного или двух участников.

"Судейская линейка состояла из многоопытных и заслуженных деятелей искусства страны. Члены жюри работали два дня по 14 часов! За это время они просмотрели и оценили нон-стоп выступления более тысячи четырехсот участников! Очень радует, что в сложные времена постпандемического кризиса наши педагоги продолжают дарить детям свое бесценное искусство. Я приношу огромную благодарность всем родителям, выбравшим для своих детей этот благородный и красивый путь в жизни. Мы будем еще более усердно готовиться к Международной Олимпиаде искусств, которая пройдет в Баку в первой декаде мая, и уже сейчас приняли решение о разделении дисциплин по дням и создании отдельных судейских линеек по каждому виду искусства", - отметил глава отдела культуры и искусства Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

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(Автор: Вугар Иманов)