Последнее интервью в Баку Расми Джабраилова: "Уйти на пенсию означает мгновенную смерть". Роли в азербайджанских фильмах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера на 90-м году жизни скончался известный актер театра и кино, заслуженный артист России, актер Театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов.

Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом создал галерею ярких образов, в том числе в азербайджанском кинематографе - "1001- я гастроль"(1001-ci qastrol, 1974 год), "Скажи, что любишь меня!" (De ki, məni sevirsən!, 1977), "Деловая поездка" (İşgüzar səfər, 1982), "Низами" (Nizami, 1982), "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması, 1986), "Частный визит в немецкую клинику" (Alman klinikasına şəxsi səfər, 1988), "Храм воздуха" (Ölsəm... bağışla,1989).

Расми Джабраилов прошёл долгий, тернистый путь в искусстве, судьба забрасывала талантливого актера в различные театры, он сыграл в более семидесяти фильмах, многие из которых любимы зрителями. Его называли мастером эпизодических ролей и самым душевным актером. Его герои были часто эксцентричны, порой трогательно слабы и меланхоличны, иногда омерзительно подлы, иногда уморительно смешны или глупы. Но всегда это – личности, какие бы поступки они не совершали, какие бы чувства ими не двигали. Актёр создавал законченные образы и делал это в своей манере - безупречно!

В последний раз Расми Джабраилоов был в Баку в ноябре 2016 года, когда приезжал на гастроли с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского. На сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна сыграл в спектакле "Женитьба" по пьесе Гоголя. Эта была роль забавного и энергичного старичка, ловеласа и отставного моряка, лейтенанта Балтазара Балтазаровича Жевакина. Глядя на его энергию и страсть на сцене невозможно было сказать, что актеру 84 года. Игра легендарного актера неоднократно сопровождалась аплодисментами зрителей.

После спектакля актер поделился воспоминаниями с корреспондентом Trend Life.

"Мне очень приятно вновь вернуться в Баку, где я не был более десяти лет. В последний раз приезжал в ваш замечательный город вместе с Театром сатиры с Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным. Баку - очень близкий для меня город. Во–первых, Азербайджан и Дагестан, где я родился, соседи, во-вторых, в Баку раньше жила моя сестра, а будучи актером Лезгинского драмтеатра, я в 50-х годах гастролировал в Хачмазе, Гусары, Губе. Признаться честно, я не узнал Баку. Раньше гулял по его маленьким улочкам, а теперь это совершенно другой город! Я поражен происшедшим переменами, насколько Баку вырос, превратившись в красивый мегаполис!"

Расми Джабраилов играл в фильмах наших известных режиссеров Расима Оджагова, Огтая Миргасымова, Расима Исмайлова, Магсуда Ибрагимбекова, Джейхуна Мирзоева, Вагифа Мустафаева и Эльдара Гулиева.

"Это были замечательные и самобытные режиссеры, настоящие профессионалы своего дела. Помню, свою первую работу в азербайджанском кинематографе – в комедии "1001- я гастроль", где в главной роли сыграл народный артист СССР Рашид Бейбутов. В этом фильме я играл его недоброжелателя – бездарного Гаранефиса, который вечно строил козни против талантливого певца. Рашид Бейбутов был удивительным человеком и всегда поддерживал нас. Судьба даровала мне работу еще с одним потрясающим человеком, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым, с которым я снимался в фильме "Низами". Он был замечательным человеком и однажды сказал мне, что мы, оказывается, родственники: "Расми – ты лезгин, а у меня отец – азербайджанец, но мать – лезгинка. Значит мы близкие родственники!". В Москве мы с ним часто встречались и напоминали друг другу о родственных узах (смеется). Азербайджанцев и лезгин всегда связывали самые теплые отношения. И по сей день, как в Дагестане, так и в Азербайджане мы не отделяем себя друг от друга. Для меня очень дороги работа в фильмах с такими азербайджанскими актерами как Фахраддин Манафов, Гасанага Турабов, Яшар Нури, Расим Балаев и другие".

И на вопрос "Откуда столько энергии на сцене? В чем секрет вашей сценической молодости?". Ответил: "В азарте! (смеется) Любовь к театру и к людям. Чем больше даришь позитив своему окружению и зрителям, тем больше это возвращается к тебе. У актера нет понятия "уйти на пенсию" – иначе, это "мгновенная смерть". Будем и дальше удивлять (смеется). Спасибо всем за теплый прием в Баку!"

Светлая память Расми Джабраилову, который навсегда останется в своих ролях и людской памяти.

(Автор и фото - Вугар Иманов)