Евровидение-2022: в какой части полуфинала выступит представитель Азербайджана?

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" выступит в первой части второго полуфинала, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Отметим, что сегодня в Турине (Италия) прошла жеребьевка, на которой определился порядок выступления представителей всех стран-участниц международного конкурса песни "Евровидение-2022".

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине, полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в Азербайджане стартовал прием песен для отбора композиции, с которой представитель страны выступит на конкурсе "Евровидение-2022". Имя исполнителя, который представит Азербайджан на конкурсе, станет известно позднее.

Азербайджанскую делегацию на "Евровидении-2022" возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

(Автор: Джани Бабаева)