Новый режиссер Мингечевирского театра представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый главный режиссер Мингечевирского государственного драматического театра Вюсал Мехралиев представлен творческому коллективу, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Коллективу театра нового режиссера представили заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства Фарах Аджалова и заведующая сектором театра Кенуль Джафарова.

На встрече Фарах Аджалова подчеркнула, что министерство культуры уделяет большое внимание всестороннему развитию театров в регионах, а также обеспечению их профессиональными кадрами.

Вюсал Мехралиев в свою очередь выразил признательность за оказанное ему доверие, отметив, что сделает все возможное, чтобы привнести в театр новое дыхание.

Отметим, что Вюсал Мехралиев назначен на должность главного режиссера Мингечевирского государственного драматического театра приказом министра культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )