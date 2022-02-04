Анна Ибрагимбекова отмечает юбилей. История одной любви с Максудом Ибрагимбековым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова отмечает 75-летие, сообщает Trend Life.

Эта потрясающая Женщина заслуживает только самые изысканные эпитеты – аристократичная, добродушная, утончённая, элегантная...

Анна Ибрагимбекова – москвичка, которая около сорока лет назад связала свою судьбу с Максудом Ибрагимбековым и живет Баку - автор фотографий, позволяющих по-новому взглянуть на окружающий нас мир. Анна Ибрагимбекова не только полюбила природу Абшерона, море, солнце, скалы, восход и закат, но и захотелось поделиться этой красотой с другими. Она проводила выставку и поныне выставляет свои работы в соцсетях. Эти фоторассказы с фантастическими цветовыми мгновениями столь же искренни и проникнуты любовью к Азербайджану, как и произведения ее мужа Максуда Ибрагимбекова, который ушел из жизни шесть лет назад. И эта любовь Вечна!...

К моменту знакомства с Максудом Ибрагимбековым Анна Герулайтис работала в индустрии моды. Однажды приехала из Москвы в Баку по приглашению всемирного известного художника Таира Салахова и его супруги, солистки Государственного ансамбля Игоря Моисеева Варвары Салаховой … и осталась навсегда. Это было в 1983 году. В тот вечер она еще не знала, что встретится с любовью всей своей жизни. Это была любовь с первого взгляда.

"Когда я впервые летела в Баку, помню, как небо за иллюминатором заволокло тучами, а потом вышло солнце и появилась необыкновенная, гигантская радуга. Я тогда подумала: наверное, меня ждет какое-то небывалое чудо... После первого же разговора с Максудом я испытала счастье, что такие люди вообще есть на свете. Настолько он был остроумным, реактивным, без пафоса и каких бы то ни было стереотипов, внутренне свободным, имеющим обо всем свое собственное мнение... Мне кажется, я влюбилась сразу. А на следующее утро он явился с сиреневыми астрами. На что Таир Салахов сказал: "Анночка, по-моему, это очень серьезно. Я еще ни разу не видел Максуда с цветами", - вспоминает Анна Ибрагимбекова.

Предложение руки и сердца… Анна Ибрагимбекова вернулась в Москву и недолго думая, бросила успешную карьеру и вернулась в Баку.

"Я влюбилась! Хотя раньше я за собой подобных желаний не замечала, всегда была свободолюбивой и совсем не покладистой. Мы познакомились в сентябре, а в декабре поженились. Я бросила работу, бросила все и приехала сюда. Просто я поняла, что могу посвятить ему всю жизнь: помогать, обустраивать его быт. Мне хотелось служить ему. Потому что он великий человек, великий писатель… Это огромное счастье – быть женой Максуда Ибрагимбекова, мне никогда не бывает с ним скучно. Никакой потребности, кроме того, чтобы быть с ним рядом, у меня не было и нет. Мне все интересно: его жизнь, его здоровье, его талант, его быт, я стараюсь создать обстановку, среду, в которой ему было бы комфортно жить и трудиться. Харизматичный, умный, ответственный, внимательный, мужественный, веселый, саркастичный, обаятельный, добрый, щедрый, бесконечно талантливый", - такие слова о супруге, полные искренней любви.

История их любви, длиною в 33 года, прожитые на одном дыхании годы были полны эмоций, оваций, театральных и литературных премьер, трудностей и успехов.

"Я счастлив, потому что люблю. Люблю свою жену, она мне кажется самой прекрасной женщиной на свете! Я ведь был убежденным холостяком, думал, что никогда не женюсь. Сегодня я люблю Анну больше, чем в первые дни: не представляю себе жизни без нее", - спустя годы говорил Максуд Ибрагимбеков.

Максуд Ибрагимбеков (11 мая 1935 - 22 марта 2016) - писатель, кинодраматург и кинорежиссёр. Народный писатель Азербайджана, Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, кавалер государственных орденов Азербайджана "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат", отмечен орденами "Дружбы", Трудового Красного Знамени, Папы Римского и т.д. Был депутатом Милли Меджлиса, почётным членом учёного совета Университета штата Луизиана, председателем Дворянского собрания Азербайджана. Похоронен в Первой Аллее почётного захоронения в Баку.

История их любви продолжается и ныне воплощена в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, который открылся 30 марта 2018 года, и стал не только одной из достопримечательностей старинной части Баку - Ичери шехер, но и излюбленным местом встречи творческой интеллигенции, где проводятся различные культурные мероприятия в области литературы, театра, кино, изобразительного и музыкального искусства, мастер-классы, просветительские мероприятия для детей, лекции на различные темы и многое другое. Плодотворное сотрудничество с культурными организациями республики и зарубежных стран, творческой элитой страны, поддержка молодых литераторов, популяризация азербайджанской литературы и культуры, организация и развитие культурного досуга молодежи занимает особое место в деятельности Центра. Об этом мечтал Максуд Ибрагимбековым и это нашло воплощение в деятельности Анны Ибрагимбековой.

В этом Центре, который можно также назвать Домом-музеем, по-прежнему живет дух аристократизма и творчества Максуда Ибрагимбекова, который сохранила и передает современникам и молодому поколению Анна Ибрагимбекова – человек высшей степени культуры и нравственных ценностей.

"Здесь постоянно что-то происходит, мы будто стали бьющимся культурным сердцем всего Ичери шехер. У нас получилось какое-то магическое место, видимо, благодаря Максуду: все, кто побывал у нас хоть однажды, потом хотят вернуться...", - говорит Анна Ибрагимбекова.

От имени АМИ Trend поздравляем Анну Ибрагимбекову с юбилеем и желаем дальнейших успехов! Светлая память Максуду Ибрагимбекову!

(Автор: Вугар Иманов)