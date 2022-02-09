Очередное мероприятие проекта "Круглый стол" Международного центра мугама посвящено Бюльбюльджану

БАКУ /Trend Life/ - Очередное мероприятие затрагивающего научно-теоретические аспекты мугамного искусства проекта "Круглый стол" Международного центра мугама состоится 11 февраля, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Начало мероприятия - в 12:00.

Оно будет посвящено 180-летию видного представителя Карабахской школы мугама, известного азербайджанского ханенде Бюльбюльджана (Абдулбаги Зулалов), родившегося в городе Шуша.

На мероприятии, которое пройдет в новом музыкальном и научно-теоретическом форматах, будет освещен жизненный и творческий путь ханенде, который внес большой вклад в сокровищницу мугама.

О творческой деятельности мастера мугама расскажут народный артист Азербайджана, композитор Сардар Фараджев, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженный артист Валех Рагимов, профессора Вилаят Гулиев, Рафик Алиев, исследователи, доктор философии по филологии Гюльгусейн Казымлы, писатель, публицист Мустафа Чеменли, а также члены семьи Бюльбюльджана - Тарлан Зюлалов и Анар Гаджизаде.

Своими выступлениями зрительскую аудиторию порадуют солисты Международного центра мугама, ханенде - заслуженный артист Илькин Ахмедов, а также Вафа Везирова, Нисбет Садраева, Гусейн Меликов и Ровшан Баширов. Ханенде выступят в сопровождении музыкального ансамбля под руководством исполнителя на таре Ровшана Гурбанова.

Бюльбюльджан (1841–1927) — азербайджанский фольклорный певец, исполнитель мугама. Абдулбаги Зулалов, получивший известность под псевдонимом Бюльбюльджан, родился в городе Шуша. С 1875 по 1905 годы жил и работал в Тифлисе. В 1905 году певец вернулся в город Шуша и посвятил себя воспитанию своих осиротевших племянников Али Зулалова и Гамбара Зулалова, ставших впоследствии выдающимися оперными певцами. В 1920 годах он переехал в Баку, где преподавал в различных музыкальных учебных заведениях.

Творчество Бюльбюльджана оказало большое влияние на азербайджанскую школу мугама. На его наследии вырос целый ряд выдающихся азербайджанских певцов. Семья Зулаловых продолжила музыкальные традиции своего предка. Дочь, внучка и племянники Бюльбюльджана впоследствии получили известность как деятели искусства мугама.

(Автор: Джани Бабаева)