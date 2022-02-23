Какое мистическое здание в Ичери шехер могли посетить инопланетяне? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители конкурса на лучшее эссе по мотивам фантастического рассказа Максуда Ибрагимбекова "Занятое место", организованного Министерством образования, Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер", Центром творчества Максуда Ибрагимбекова и NG Creators Club при содействии Национальной академии наук Азербайджана, сообщает Trend Life.

На церемонии награждения член жюри конкурса, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова отметила, что главными целями и задачами проекта было приобщение школьников к литературному наследию в области фантастики, использование интерактивных форм в деятельности членов Клуба фантастических идей (NG Creators Club), формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в мире фантастической литературы.

В состав жюри также вошли - заместитель главы аппарата Министерства образования Нармина Алиева, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Любовь Якунина, главный редактор журнала "Русский язык и литература" Флора Наджи, член Союза писателей, писатель-фантаст Александр Хакимов, журналист Александр Костин, член Союза фотографов, арт-директор Рустам Гусейнов, директор NG Creators Club Натиг Алиев.

В конкурсе принимали участие учащиеся 7-8 классов центральных школ города Баку. При подведении итогов были приняты во внимание следующие критерии - соответствие содержания заявленной теме, логичность изложения, грамотность и выразительность стиля изложения, уровень творческого воображения, убедительность и влияние на читательскую публику. Были также оценены авторские снимки учащихся (по мотивам рассказа) по определению мистического здания в Ичери шехер, которое могли бы посетить инопланетяне. По одному из главных условий конкурса, дети должны были ответить на вопрос "Что предлагает писатель Максуд Ибрагимбеков, чтобы освободить "занятое место" для духовного и исторического возрождения исторического заповедника Ичери шехер?"

Гостям был представлен фильм о творчестве Максуда Ибрагимбекова, выступившие отметили значимость проведения такого рода конкурсов среди подрастающего поколения для дальнейшего совершенствования творческих навыков.

Директор центра Анна Ибрагимбекова подарила детям сборники рассказов Максуда Ибрагимбекова. Писатель-фантаст Александр Хакимов представил детям сборники рассказов фантастов прошлого столетия из своей личной библиотеки.

Победителям были вручены дипломы и сертификаты. Среди них были учащиеся Бакинского Европейского лицея, школы лицея №6, школьного комплекса №132-134, классической гимназии №160 и лицея "Оксбридж".

(Автор: Вугар Иманов)