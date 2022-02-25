В Баку пройдет вечер музыки с удивительным инструментом

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 9 марта состоится вечер музыки для клавесина, сообщили Trend Life в филармонии. Начало - в 19:00.

Солистом программы выступит Хуршид Абдуллаева. В концерте также примут участие Немат Танрывердиев (тромбон), Мамед Раджабли (кларнет), Нигяр Мамедова (орган).

На вечере прозвучат сочинения Альфреда Шнитке, Ильхама Азманлы и Руфата Рамазанова.

Отметим, что клавесин - клавишный струнный музыкальный инструмент с щипковым способом звукоизвлечения. Самое раннее упоминание инструмента типа клавесина фигурирует в источнике 1397 года из Падуи (Италия). Как солирующий инструмент клавесин сохранялся в обиходе до конца XVIII века. Несколько дольше он использовался для исполнения цифрованного баса, для сопровождения речитативов в операх. Во второй половине XVIII века клавесин стало вытеснять фортепиано - более отвечавший той исполнительской и композиторской эпохе инструмент. Возрождение культуры игры на клавесине началось на рубеже XIX - XX веков, когда музыканты убедились в несоответствии тембра фортепиано для исполнения ранее написанных для клавесина произведений.

(Автор: Джани Бабаева)