В Баку пройдет фестиваль независимых театров - программа

БАКУ /Trend Life/ - В Баку со 2 по 7 марта пройдет фестиваль независимых театров Teatr Baharı ("Театральная весна"), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Открытие фестиваля состоится 2 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, обсуждение постановок, панельные дискуссии, встречи с театральными деятелями. Мероприятия будут организованы в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова и театре Şah Mat.

В рамках фестиваля состоится показ спектаклей по произведениям Мирзы Фатали Ахундзаде, Федора Достоевского, Славомира Мрожека, Ульвии Гейдаровой и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)