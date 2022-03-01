В Баку пройдет фестиваль независимых театров - программа
БАКУ /Trend Life/ - В Баку со 2 по 7 марта пройдет фестиваль независимых театров Teatr Baharı ("Театральная весна"), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.
Открытие фестиваля состоится 2 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.
В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, обсуждение постановок, панельные дискуссии, встречи с театральными деятелями. Мероприятия будут организованы в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова и театре Şah Mat.
В рамках фестиваля состоится показ спектаклей по произведениям Мирзы Фатали Ахундзаде, Федора Достоевского, Славомира Мрожека, Ульвии Гейдаровой и других.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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