Шедевры мировой живописи с азербайджанскими коврами! В Баку состоялось открытие Фестиваля культурного наследия FantazEU (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичери шехер, в галерее Art Tower состоялось открытие Фестиваля культурного наследия FantazEU, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена экспозиция "Смешанная красота" из 14 произведений выпускницы факультета "Художник по коврам" Государственного университета культуры и искусств Фариды Гараевой – синтеза произведений Пикассо, Ван Гога, Модильяни, Магритта, Вермеера, Мунка и Матисса с образцами азербайджанское национальной школы ковроткачества. В своих работах художница использовала технику безворсового ковра - палас, килим, шедде.

"Развитие мирового ручного ковроделия во многом обязано азербайджанским школам ковроткачества. Без шедевров наших ковроделов сложно представить сокровищницу мировой культуры, как и без произведений великих мастеров кисти. Синтезировав их, я хотела показать все величие мирового искусства", - сказала Trend Life художница Фарида Гараева.

На открытии глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко отметил, что Евросоюз и страны-участницы привержены поддержке и сохранению культурного разнообразия. Фестиваль FantazEU - продолжение фестиваля культурного наследия "Фантазия", проводимого с 2018 года представительством ЕС в Азербайджане.

"Фестиваль стал брендом и творческой платформой для демонстрации культурного разнообразия, является возможностью продемонстрировать гражданам страны и зарубежным гостям творческое и культурное многообразие Азербайджана. Фестиваль также внесет вклад в дальнейшее культурное партнерство между ЕС и Азербайджаном", - сказал Петр Михалко.

Фестиваль, который проведет представительство Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран ЕС с 1 по 18 марта, призван продемонстрировать связь культурного наследия Европы и Азербайджана, разнообразие европейского культурного наследия.

НПО "Arts Council Azerbaijan" является партнером фестиваля. Руководитель "Arts Council Azerbaijan" и организатор проекта Дадаш Мамедов отметил, что программа мероприятий фестиваля очень интересная, фестиваль внесет вклад в ознакомление с культурным разнообразием и является важным событием в сфере искусства страны и ее пропаганды на международной арене, ведь FantazEU организован в партнерстве со странами ЕС - Германией, Бельгией, Болгарией, Чехией, Швецией, Латвией, Литвой, Венгрией, Польшей, Словакией и Грецией.

Куратор фестиваля Сона Гулиева рассказала о программе проекта, в рамках которого пройдут фотовыставки, экспозиции, концерты, литературные вечера, семинары, кинопоказы и т.д. Мероприятия будут организованы на различных площадках - в Международном центре мугама, Университете ADA, киноцентре "Низами", Бакинском книжном центре, галерее Art Tower, Landmark и Бизнес-центре.

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(Автор и фото - Вугар Иманов)