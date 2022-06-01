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360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)

Культура Материалы 1 июня 2022 13:28
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация аудиодиска "Сказки народов мира", являющегося проектом ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание", сообщает Trend Life.

Эти сказки, отличающиеся оригинальным музыкальным оформлением и совершенным режиссерским решением, - подарок детям от AzTV в Международный день защиты детей.

На церемонии, проходившей в Центральной Научной Библиотеке НАНА, приняли участие представители официальных структур и общественности, дети шехидов, гази ветераны Карабахской войны и творческий коллектив.

В аудиодиск "Сказки народов мира" вошли образцы мирового фольклора. Сказки продолжительностью в 10 минут звучат в исполнении народной артистки Азербайджана, любимого всеми диктора Офелии Санани. Всего в диск включено 360 сказок, которые ежедневно транслируются также по Азербайджанскому радио.

360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)
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