360 сказок от любимого всеми диктора Офелии Санани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация аудиодиска "Сказки народов мира", являющегося проектом ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание", сообщает Trend Life.

Эти сказки, отличающиеся оригинальным музыкальным оформлением и совершенным режиссерским решением, - подарок детям от AzTV в Международный день защиты детей.

На церемонии, проходившей в Центральной Научной Библиотеке НАНА, приняли участие представители официальных структур и общественности, дети шехидов, гази ветераны Карабахской войны и творческий коллектив.

В аудиодиск "Сказки народов мира" вошли образцы мирового фольклора. Сказки продолжительностью в 10 минут звучат в исполнении народной артистки Азербайджана, любимого всеми диктора Офелии Санани. Всего в диск включено 360 сказок, которые ежедневно транслируются также по Азербайджанскому радио.