В Берлине отметили День независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 2 июня в Берлине состоялись торжественный концерт и прием, посвященные 28 Мая - Дню независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Открывая вечер, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов подчеркнул, что важным этапом в истории азербайджанского народа стало создание 28 мая 1918 Азербайджанской Демократической Республики – первого демократического государства на мусульманском Востоке. Эта история является предметом гордости для каждого азербайджанца. Посол сказал, что, несмотря на то, что АДР просуществовала всего два года, она добилась многих успехов, в числе которых и предоставление избирательного права женщинам. Он отметил, что азербайджанский народ, восстановивший свою государственную независимость в 1991 году, встал на путь нового развития под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Дипломат отметил, что именно в этот период началось государственное строительство, реформы, охватившие все сферы общества, и была определена современная стратегия развития. Он также подчеркнул, что в результате дальновидной и целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева были освобождены азербайджанские земли, которые почти 30 лет находились под армянской оккупацией, и была восстановлена территориальная целостность нашей страны.

По словам Рамина Гасанова, в этом году День независимости ознаменовался еще одним важным событием. Он отметил, что открылся Культурный центр при посольстве Азербайджана в Германии. Была выражена признательность всем причастным к этому, в том числе архитекторам здания Нариману Имамалиеву и Клаусу Нойману. "Здание Азербайджанского культурного центра добавило красок архитектуре Берлина. Создание Центра является очень важным вкладом в продвижение богатой азербайджанской культуры в Германии и развитие культурных связей между нашими странами. Начало работы Культурного центра пришлось на «Год города Шуша». Выступающий на концерте, посвященном Дню независимости, народный артист Азербайджана, дирижер Ялчин Адигезалов представляет третье поколение известной музыкальной семьи из города Шуша, культурной столицы Азербайджана. В «Год города Шуша» в Культурном центре пройдет много интересных культурных мероприятий", - отметил посол.

Представитель МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Маттиас Луттенберг выступил с поздравительной речью от имени правительства Германии по случаю Дня независимости Азербайджана.

После официальной части мероприятия камерный оркестр под руководством дирижера Ялчина Адигезалова исполнил произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Васифа Адигезалова, Мамеда Гулиева и других азербайджанских композиторов, а также немецких классиков. Солистами были азербайджанские музыканты Анар Ибрагимов (скрипка), Фарида Рустамова (скрипка), Сахиб Пашазаде (тар) и Орхан Джалилов (тенор).

После концерта, во время приема по случаю 28 Мая – Дня Независимости, были продемонстрированы видеоматериалы о культуре, национальной кухне, туристическом потенциале Азербайджана и инвестиционных возможностях в нашей стране.