Таланты Шамахы в Баку - фантазии в ярких композициях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V Республиканского фестиваля детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан) перед зданием Центра искусств "Хатаи" в Баку прошел пленэр с участием воспитанников Центра художественного образования города Шамахы, сообщает Trend Life. Проект проводится в рамках "Года города Шуша".

Пленэр организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики АР.

На мероприятии директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов поделились своим опытом и дали несколько важных советов юным художникам.

Было отмечено, что задачи мероприятия – стимулирование творческих способностей у детей, развитие у них художественного вкуса.

В ходе пленэра прошел мастер-класс члена Союза художников Азербайджана Гюндюза Хабибова на тему "Этюд". Участники пленэра с большой любовью отнеслись к созданию художественных произведений, проявив свои творческие способности и фантазию в ярких работах с интересными композиционными решениями. Всем участникам были представлены сертификаты.

Информационная поддержка мероприятия – Trend.az, Day.az, Milli.az