"Мое сердце - в Карабахе" – выставка и концерт в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине при организации посольства Азербайджана в Германии в рамках Года города Шуша состоялись концерт мугама и выставка художественных работ.

Мероприятие было организовано в Центре культуры при посольстве Азербайджана в Германии, сообщили Trend Life в НПО Arts Council Azerbaijan.

В своем выступлении на вечере посол Азербайджана в Берлине Рамин Гасанов рассказал о городе Шуша и его особом месте в истории и культуре нашего народа.

Участники мероприятия были проинформированы о широкомасштабных восстановительных работах, проводимых в городе Шуша. Также было отмечено, что Шуша является центром азербайджанской культуры и музыки, родиной многих всемирно известных деятелей.

На концерте в сопровождении музыкантов, заслуженных артистов Азербайджана Сахиба Пашазаде (тар), Тогрула Асадуллаева (кяманча), Камрана Керимова (нагара) известные ханенде Гюллю Мурадова и Бабек Нифталиев исполнили прекрасные образцы мугама.

Молодая азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Нармин Наджафли, которая занимается творческой деятельностью в Германии, исполнила произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

В рамках мероприятия при совместной организации посольства Азербайджана в Германии и НПО Arts Council Azerbaijan была представлена художественная выставка Qəlbim Qarabağdadır ("Мое сердце - в Карабахе"). В ее экспозицию вошли работы детей и подростков в возрасте 8-15 лет, которые являются учащимися Art School.

"На выставке были представлены 19 художественных работ. Произведения юных художников посвящены Году города Шуша. Авторы создавали их на протяжении нескольких месяцев. В своих картинах юные художники отразили необыкновенную красоту природы и древнюю историю города Шуша, достопримечательности, культурные и исторические памятники Карабаха.

Выставка "Мое сердце в Карабахе" впервые была продемонстрирована в рамках соло-концерта известной пианистки Саиды Тагизаде "Музыка карабахских красок", который прошел в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. За рубежом первая выставка у нас прошла в Берлине, а в дальнейшем мы планируем продолжить экспозицию данных работ в других странах", - сказала Trend Life директор Art School Сона Гулиева.

Также на мероприятии вниманию гостей были представлены видеоролики, посвященные культуре, национальной кухне и туристическому потенциалу Азербайджана.