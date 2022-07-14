Жара в Баку не смогла помешать насладиться настоящим искусством (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жара в Баку не смогла помешать насладиться настоящим искусством, потому что оно всегда идет от сердца и приникает в самые тайные глубины души, создавая положительные эмоции.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт нашей соотечественницы, проживающей в Турции, лауреата международных конкурсов, пианистки Туту Айдыноглу и Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера была представлена симфония "Шуша" видного композитора, народного артиста Азера Дадашова. Далее прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром Пики Ахундовой. Выступления сопровождалось овациями зрителей, которые в заключение концерта одарили артистов цветами.

Туту Айдыноглу - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс профессора Огтая Аббасгулиева). С 2008 года живет в Турции, преподает в Стамбульской государственной консерватории, с 2011 года – доцент консерватории. Выступала с соло-концертами во многих странах, возглавляла проекты, связанные со значимыми событиями в культурной жизни Азербайджана.

Фото - Кямран Багиров

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