Встреча с народным писателем Анаром Рзаевым – внутренний мир и переживания его героев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Сураханского района в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с председателем Союза писателей, народным писателем Азербайджана Анаром Рзаевым, сообщили Trend Life организаторы встречи.

Мероприятие прошло при организации Главного управления культуры города Баку и Дворца культуры Говсана.

На вечере присутствовали глава исполнительной власти Сураханского района Баку Азиз Азизов, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, заместитель председателя Сураханской районной организации партии "Ени Азербайджан" Салман Абдулов, представители общественности.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Далее было рассказано о творчестве литератора, его произведениях и характере их героев. Было отмечено, что в произведениях народного писателя широко раскрываются внутренний мир, переживания, радость и печаль героев.

Вечер продолжился в формате интересной беседы, где каждый участник имел возможность задать Анару Рзаеву вопрос.

На мероприятии о творчестве Анара Рзаева, его вкладе в литературу рассказали глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов и начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев.

Было подчеркнуто, что такие мероприятия служат повышению интереса молодежи к поэзии и художественной литературе, расширению кругозора, а также общению между литераторами и читательской аудиторией.

На встрече был продемонстрирован видеоролик о жизни и творчестве народного писателя.

В завершение вечера Анар Рзаев выразил признательность организаторам мероприятия.