В городе Шуша состоялось открытие международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" (ФОТО)

ШУША /Trend Life/ - В городе Шуша состоялось открытие международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), сообщает в воскресенье Trend Life. Международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года.

Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы.

На открытии мероприятия выступили эксперт отдела международного сотрудничества министерства культуры Азербайджана Мурад Мамедов и второй секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Эмиль Ахмедов, которые рассказали о целях и задачах проекта.

Было подчеркнуто, что данный проект, организованный в рамках международной программы "Youth ArtCamp", был основан в 2008 году по инициативе Национальной комиссии Андорры по делам ЮНЕСКО с целью поделиться опытом и ценностями, а также содействия международной гармонии, сосуществованию, взаимному уважению и сотрудничеству.

Основная цель этого международного проекта, осуществляемого под эгидой посла доброй воли ЮНЕСКО Хедвы Сер, наряду с демонстрацией произведений искусства, созданных иностранными художниками, также заключается в пропаганде фундаментальных ценностей ЮНЕСКО, включая защиту и поощрение устойчивого мира, разнообразия культурного самовыражения.

На мероприятии от имени посла доброй воли ЮНЕСКО по культурной дипломатии, скульптора Хедвы Сер и секретаря Национальной комиссии Андорры по делам ЮНЕСКО Жан-Мишель Арменголь были переданы слова признательности организаторам проекта, и пожелания твореских успехов его участникам.

Отметим, что 16 молодых художников были выбраны жюри из числа кандидатов, представленных национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, и привлечены к участию в проекте "Youth ArtCamp Shusha and Baku". В проекте принимают участие художники из Азербайджана, Турции, США, Андорры, Беларуси, Казахстана и других стран.

Проект имеет большое значение для пропаганды в мире жемчужины многовековой богатой культуры, архитектуры и градостроительного искусства Азербайджана.

В рамках проекта, помимо города Шуша, также планируются поездки в Агдамский, Физулинский и Джабраильский районы.