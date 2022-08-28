Мне очень понравилась природа и архитектура города Шуша – художница из Казахстана

ШУША /Trend Life/ - Мне очень понравилась природа и архитектура города Шуша.

Об этом сказала в воскресенье Trend Life участница международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), художница из Казахстана Зарина Чукитаева.

"В рамках проекта мы побывали в Агдаме, также ознакомились с достопримечательностями, памятными местами города Шуша. Организация проекта очень хорошая. Его участники - художники из разных стран, это интересно и значимо с токи зрения обмена опытом, ознакомления с культурой и традициями", - сказала она.

Отметим, что международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года.

Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы. В проекте участвуют 16 художников.