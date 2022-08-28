Участники проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" были шокированы, увидев расстрелянные армянами памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли – художница Наргиз Гулиева

ШУША /Trend Life/ - Участники международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" были шокированы, увидев расстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры.

Об этом сказала в воскресенье Trend Life участница международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), азербайджанская художница Наргиз Гулиева.

"Реализация международного проекта "Youth ArtCamp Shusha and Baku" важна для популяризации и пропаганды нашего исторического и культурного наследия. Его участники – художники из разных стран проявляют большой интерес к нашей культуре, искусстве, истории. Они были шокированы, увидев в городе Шуша расстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли", - отметила она.

Отметим, что международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года.

Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы. В проекте участвуют 16 художников.