...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)

Культура Материалы 14 сентября 2022 13:19 (UTC +04:00)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Известные деятели культуры Турции Демет Акалын, Озджан Дениз, Огузхан Угур, Шахан Гёкбахар, Мерт Оджал и другие опубликовали в социальных сетях статусы в поддержку Азербайджана, почтив память шехидов, сообщает Trend Life.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости