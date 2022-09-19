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Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)

Культура Материалы 19 сентября 2022 12:12 (UTC +04:00)
Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 14 сентября министр культуры Азербайджана Анар Керимов вручил народному артисту, видному режиссеру Азерпаше Нематову орден "Шараф", сообщили Trend Life в ведомстве.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа 2022 года подписал распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о будущем развитии азербайджанского театра, расширении международных связей, внимании со стороны нашего государства к творческим деятелям.

Министр пожелал видному режиссеру успехов в предстоящей работе и крепкого здоровья.

Азер Паша Нематов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества.

Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)
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