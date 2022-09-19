Министр культуры Анар Керимов вручил Азерпаше Нематову орден "Шараф" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 14 сентября министр культуры Азербайджана Анар Керимов вручил народному артисту, видному режиссеру Азерпаше Нематову орден "Шараф", сообщили Trend Life в ведомстве.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа 2022 года подписал распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о будущем развитии азербайджанского театра, расширении международных связей, внимании со стороны нашего государства к творческим деятелям.

Министр пожелал видному режиссеру успехов в предстоящей работе и крепкого здоровья.

Азер Паша Нематов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его творчества.