Имя тебе Победа – впервые в Азербайджане представлен музыкальный моноспектакль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама в Баку состоялась премьера музыкального моноспектакля композитора Пикя Ахундовой на либретто Камали Абиевой – "Qələbədir adın" (Имя тебе Победа), сообщает Trend Life.

Показ состоялся в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит 18-26 сентября.

В постановке занят заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров. До показа Ильхам Назаров, который является автором идеи музыкального моноспектакля, отметил, что горд представить постановку вниманию зрительской аудитории.

"Впервые в Азербайджане мы представляем музыкальный моноспектакль, и впервые в рамках постановки один вокалист поет в разных тембрах. Идея спектакля у меня зародилась в январе текущего года. О сюжетной линии, образах я рассказал композитору Пикя Ахундовой, затем мы обратились к Камале Абиевой, которая написала либретто. Режиссерами выступили Эльчин Мамедов и Мир Сахиб Агазаде. Впервые на сцену вместе со мной выйдет мой сын - Саид Назарли, это для меня счастливый момент. В этом году Саид пошел в первый класс музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева. Несмотря на юный возраст, он уже является лауреатом международных конкурсов", - сказал Назаров.

По словам заслуженного артиста, всему творческому коллективу спектакля интересны реакция и мнение зрителей.

"От того, как воспримет постановку публика, многое зависит, однако мы уверены, что зрителям спектакль понравится", - добавил он.

Моноспектакль "Qələbədir adın" вызвал большой интерес публики и собрал аншлаг. По сюжету постановка разделена на несколько частей, а точнее это образы - "Шуша", "Харыбюльбюль", "Враг", "Тоска", "Мать", "Победа".

Каждому образу посвящена отдельная композиция со своей историей и действом. Образы, демонстрируемые один за другим, соединялись в единую картину, детально прорисовывая общий сюжет. А началась постановка с композиции, которая воспевает красоту города Шуша, его завораживающую природу, архитектуру, историю и культурное наследие. Ильхам Назаров в образе повествователя увел за собой зрителей в прекрасный край Азербайджана.

На сцене заслуженный артист воплотил несколько абсолютно разных образов. Перевоплощаясь, он продемонстрировал свой актерский талант, а мастерски справляясь со сложными партиями - великолепные вокальные данные. Голос менялся от образа к образу, в постановке зрители услышали и приближенный к тенору, и драматический и лирический баритон, и меццо-сопрано, и даже речитативные импровизации, напоминающие мейхану.

Особенно зрителей растрогала композиция "Мать", она о матерях, воспитавших храбрых, отважных сыновей, безгранично любящих Родину, отдавших за нее свою жизнь. В роли матери выступила заслуженная артистка Ягут Пашазаде, ее сына сыграл Али Асадов.

Вместе с Назаровым на сцене также выступили заслуженная артистка Виктория Шахмурадова, которая предстала в образе Харыбюльбюль. Без слов – пластикой, движениями, жестами Шахмурадова передала красоту прекрасного цветка, его страдания, когда на землю Карабаха ступила нога оккупанта.

Безусловно, самым главным действом моноспектакля стал сюжет, повествующий о Славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Эта Победа золотыми буквами вписана в нашу историю!