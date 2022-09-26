Как в Баку найти человеческое счастье - премьера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский ТЮЗ после капитального ремонта здания театра представил премьеру спектакля "Чайка" по одноименному произведению русского классика Антона Чехова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Главный режиссер, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде рассказала о творческих планах на 95-й сезон ТЮЗа, премьерах и проектах для дальнейшего развития театрального искусства, пожелала коллективу успехов и аншлагов на спектаклях.

Режиссер-постановщик, заслуженный артист Ниджат Кязымов отметил, что капитальный ремонт здания театра и современное техническое оснащение помогут лучшей реализации творческого процесса.

В премьере сыграли как ведущие актеры труппы, так и молодые таланты театра.

Режиссер-постановщик "Чайки" - заслуженный артист Ниджат Кязымов, художник-оформитель – Тельман Шыхыев, хореография – Наиля Мамедзаде, музыкальное оформление – Шамхал Новрузлу, постановщик трюков – Иса Асадов.

В ролях – заслуженные артисты Кямаля Гусейнова, Ниджат Кязымов, Расим Джафар, Шовги Гусейнов, актеры Сабина Мамедова, Бахрам Гасанов, Керем Хадизаде, Анар Сейфуллаев, Севиндж Мехралиева, Анар Сафиев, Айгюн Фатуллаева, Манаф Дадашов, Нурлан Сулейманлы, Микаил Алиев, Эльгюн Яхъяев, Араз Пиримов, Умман Будагов и Матлаб Абушов.

"Чайка" - пьеса в четырёх действиях Антона Чехова, написанная в 1895-1896 годах. Чехов рассказывает в этой пьесе о своем затаенном - о трудном пути художника, о сущности художественного таланта, о том, что такое человеческое счастье. "Чайка" - беспредельно изящное создание чеховского драматического гения, она действительно проста и сложна, как сама жизнь, и ее подлинная внутренняя тема раскрывается перед нами не сразу, - подобно тому, как не сразу мы разбираемся в тех сложных положениях, противоречивых сплетениях обстоятельств, которыми одаривает нас сама жизнь. Автор как бы предлагает нам "на выбор" различные варианты понимания пьесы.