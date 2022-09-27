Мое сердце в Карабахе – из Баку в Вену (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) состоялось открытие выставки "Мое сердце в Карабахе", посвященной Дню памяти, отмечаемом 27 сентября, сообщили Trend Life в НПО "Arts Council Azerbaijan"

Экспозиция организована совместно посольством Азербайджана в Австрии, Азербайджанским культурным центром и "Arts Council Azerbaijan" в рамках "Года города Шуша".

На мероприятии руководитель Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова проинформировала присутствующих об экспозиции. Она отметила, что Культурный центр всегда поддерживает молодых людей, начинающих свой путь в искусстве, а цвета в представленных на выставке работах, олицетворяют любовь азербайджанской молодежи к Карабаху, их патриотизм и возвышенные чувства к Родине.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли подчеркнул, что выставка "Мое сердце в Карабахе" посвящена двум важным событиям - Дню памяти и "Году города Шуша".

Посол проинформировал гостей вечера о славной истории города Шуша, который в этом году отмечает свое 270-летие, и считается колыбелью азербайджанской культуры. Этот край подарил Азербайджану выдающихся личностей.

Было отмечено, что Шуша, которую называют "Консерваторией Кавказа", возвращает свой историко-культурный облик. Город Шуша объявлен культурной столицей тюркского мира 2023 года.

Именно в этом контексте в экспозицию были включены работы, посвященные миру в Карабахском регионе, написанные азербайджанской молодежью.

Глава "Arts Council Azerbaijan" Дадаш Мамедов сказал, что основной целью организации является популяризация культурных ценностей Азербайджана во всем мире. В рамках "Года города Шуша" организация подготовила различные культурные проекты.

На выставке представлены 19 художественных работ юных художников в возрасте от 8 до 15 лет, которые являются учащимися Art School.

"Авторы произведений создавали их на протяжении нескольких месяцев. В своих картинах юные художники отразили необыкновенную красоту природы и древнюю историю города Шуша, достопримечательности, культурные и исторические памятники Карабаха. Выставка "Мое сердце в Карабахе" впервые была продемонстрирована в рамках соло-концерта пианистки Саиды Тагизаде "Музыка карабахских красок", который прошел в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. За рубежом первая выставка прошла в Берлине, после Вены она будет продемонстрирована в ряде европейских стран", - сказала директор Art School Сона Гулиева.

На мероприятии известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде исполнила произведения азербайджанских композиторов, посвященные Карабаху и теме патриотизма.

Наряду с произведениями Гара Гараева и Фикрета Амирова, прозвучала баллада Рамина Гулиева, посвященная памяти шехидов, произведение "Здравствуй, Шуша!" Пики Ахундовой. С особым интересом слушатели встретили произведение "Баллада о Лачине" Севды Мамедли.