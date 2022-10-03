Памяти великой поэтессы - в Баку показали оперу "Натаван" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Натаван" видного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, профессора Васифа Адигезалова, сообщили Trend Life в театре.

Спектакль был посвящен 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван. В опере нашли отражение жизнь и творчество дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, ее замечательный образ как мастера поэзии, государственного деятеля и матери.

Опера "Натаван" прошла при полном аншлаге, собрав большую зрительскую аудиторию. Зрители тепло и эмоционально принимали спектакль, сопровождая выступление артистов бурными аплодисментами и возгласами "Браво!".

Режиссером-постановщиком оперы является народный артист Азербайджана и Узбекистана Фирудин Сафаров, режиссер спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана Хафиз Гулиев, художник-постановщик - народный художник Рафиз Исмайлов, балетмейстер – народная артистка Тамилла Ширалиева, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, музыкальный руководитель и дирижер - народный артист, профессор Ялчин Адигезалов.

Автор либретто - Назим Ибрагимов, а стихов – Рузгяр Эфендиева. В то же время в либретто были использованы стихи самой Хуршидбану Натаван, а также Гасымбея Закира и других членов литературного общества "Меджлиси-Унс".

Главные партии в опере исполняли - народный артист Азербайджана, профессор Азер Зейналов (партия Хасай-бека), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (дядя Хасай-бека), Турал Агасиев (партия Человека в черном), Тяйар Байрамов (партия Ханенде), а также ведущие солисты Сельджан Насибли (партия Натаван), Талех Яхъяев (партия Гасым бека Закира), Махир Тагизаде (партия Александра Дюма), Атеш Гараев (партия Оофицера), Фахмин Ахмедлы (партия Гаджи Аббаса Агаха), Равана Амирасланлы (партия Ханенде) и другие.

Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов с большим вдохновением дирижировал оперой, которая была создана его отцом.

Показ оперы, посвященной великой поэтессе Хуршидбану Натаван, стал демонстрацией высокого национального академического искусства.